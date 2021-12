Milan-Liverpool, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Liverpool, partita del 6° turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022. L'avvicinamento al match di stasera a San Siro

Stasera a 'San Siro' si gioca Milan-Liverpool: i rossoneri dovranno mettere in campo grande furia agonistica per vincere la gara

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, nell'intervista rilasciata a 'Milan TV', ha parlato anche del rinnovo di Stefano Pioli e non solo

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Liverpool

Alle 21:00 Milan-Liverpool, sesta gara del Gruppo B di Champions League: ecco dove seguire in tv e in diretta online streaming la partita

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro' dove stasera, alle ore 21:00, si disputerà Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. I rossoneri di Stefano Pioli, vincendo, potrebbero ancora accedere ai quarti di finale del torneo. Dovranno, però, sperare in un risultato favorevole dall'altra sfida del girone, Porto-Atlético Madrid. Il destino non è tutto nelle mani di Alessio Romagnoli e compagni, ma siamo certi che il Diavolo non lascerà nulla di intentato! Segui qui il LIVE testuale di Milan-Liverpool stasera e, nell'attesa, gustatevi tutte le news di giornata sulla partita.