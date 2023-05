Milan-Inter, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Calcio di inizio alle ore 21.00. Qui tutte le info per le dirette tv e streaming della gara

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ai microfoni di Amazon Prime Video per analizzare la semifinale di Champions di andata contro il Milan

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Inter, valevole per l'andata delle semifinali di Champions League 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match!