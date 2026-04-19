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Serie D, Milan Futuro-Varesina 0-0: al via il secondo tempo | LIVE News

LIVE Milan Futuro-Varesina Serie D 2025-2026
Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), il Milan Futuro di Massimo Oddo - in piena corsa per un posto nei playoff - sfida la Varesina per la 32^ giornata della Serie D 2025-2026: segui qui il nostro LIVE testuale!
Redazione PM

19/04/2026 - 15:00
MILAN FUTURO
0-0
VARESINA
53'
cambio

CAMBIO VARESINA

Altra sostituzione per Spilli: fuori Arcopinto (ammonito) e dentro Baud

50'

LA VARESINA RIENTRA PIU' CONVINTA

Gli uomini di Marco Spilli tornano in campo con più coraggio e provano ad alzare il baricentro

46'
inzio-secondo-tempo

INIZIO SECONDO TEMPO

L'arbitro Dell'Oro fischia l'inizio del secondo tempo di Milan Futuro-Varesina

45+4'
fine-primo-tempo

FINE PRIMO TEMPO

Milan Futuro-Varesina 0-0 all'intervallo, ma buoni sprazzi rossoneri nella prima frazione di gioco

45+3'
occasione

OCCASIONE MILAN

Cappelletti si fa tutto il campo in ripartenza, ma non è preciso nella conclusione che si spegne sul fondo

45'

4 MINUTI DI RECUPERO

Si giocherà ancora per quattro minuti al 'Chinetti'

44'
occasione

OCCASIONE VARESINA

La Varesina prova a sbloccarla da calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Cavalli finisce alto

40'
occasione

OCCASIONE MILAN

Doppia conclusione nel giro di pochi istanti per Chaka Traorè che sta facendo impazzire la difesa della Varesina con i suoi dribbling 

39'
occasione

OCCASIONE MILAN

Grande chance per Magrassi che spara alto a pochi metri dal portiere. Decisivo il rientro di Vaz che ha ostacolato la conclusione del numero 9

32'
occasione

OCCASIONE MILAN

Il cross di Cappelletti dalla destra diventa un tiro che per poco non sorprende Maddalon. Palla che si spegne sull'esterno della rete

29'
occasione

OCCASIONE VARESINA

La Varesina prova a reagire con il neoentrato Valisena, ma il suo tiro dalla distanza finisce diversi metri fuori dalla porta difesa da Torriani

27'

ODDO RIPRENDE MAGRASSI

Due errori nel giro di pochi minuti per Magrassi che viene richiamato a più riprese da mister Oddo

23'

SPINGE IL MILAN FUTURO

I rossoneri continuano a mettere pressione alla Varesina, creando tanta densità nella metà campo avversaria e trovando buone linee di passaggio

15'
cambio

VARESINA, GULINATTI  ESCE IN BARELLA

Alessio Gulinatti costretto al cambio per un infortunio al ginocchio. Al suo posto Spilli sceglie il classe 2005 Valisena

10'
occasione

MILAN VICINO AL VANTAGGIO

Palla gol per Sardo che si gira in un fazzoletto di campo, ma poi calcia addosso al portiere della Varesina

7'
occasione

OCCASIONE MILAN

Si spegne pochi centimetri sopra la traversa il destro di Chaka Traoré, che aveva provato a sorprendere Maddalon da calcio di punizione

6'
ammonizione

AMMONITO ARCOPINTO

Cartellino giallo per Arcopinto della Varesina, punito dal direttore di gara per un fallo su Sardo 

1'
occasione

OCCASIONE MILAN

Parte forte il Milan. Cross tagliato dalla destra di Magrassi su cui per poco non arriva Chaka Traorè sul secondo palo

1'
inzio-match

SI COMINCIA

Fischio d'inizio dell'arbitro Dell'Oro: inizia Milan Futuro-Varesina

Milan Futuro (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti,  Zukic, Ossola, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo

Varesina (3-4-3): Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Culinari, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. Allenatore: Marco Spilli

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, 32^ giornata di Serie D

Il Milan Futuro di Massimo Oddo riceve, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), la Varesina per la 32^ giornata della Serie D 2025-2026: i rossoneri hanno una grande occasione, contro una squadra che naviga in zona playout in classifica, per allungare le distanze sulle inseguitrici e blindare, dunque, un posto nei playoff.

Milan Futuro-Varesina, tre punti per continuare a volare

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Attualmente, infatti, il Milan Futuro è quinto in graduatoria, con 50 punti dopo 31 partite, a una lunghezza di distanza dalla Leon, quarta e a due dalla USD Casatese Merate, terza. Sembra, infatti, ormai aver preso il largo (+5) il Chievo Verona al secondo posto del campionato.

LIVE testuale Milan Futuro-Varesina qui su 'PianetaMilan.it'

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Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Futuro-Varesina, per non perdervi neanche un'azione in diretta della Seconda Squadra del Diavolo.

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