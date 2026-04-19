Il Milan Futuro di Massimo Oddo riceve, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), la Varesina per la 32^ giornata della Serie D 2025-2026: i rossoneri hanno una grande occasione, contro una squadra che naviga in zona playout in classifica, per allungare le distanze sulle inseguitrici e blindare, dunque, un posto nei playoff.
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Serie D, Milan Futuro-Varesina 0-0: al via il secondo tempo | LIVE News
CAMBIO VARESINA
Altra sostituzione per Spilli: fuori Arcopinto (ammonito) e dentro Baud
LA VARESINA RIENTRA PIU' CONVINTA
Gli uomini di Marco Spilli tornano in campo con più coraggio e provano ad alzare il baricentro
INIZIO SECONDO TEMPO
L'arbitro Dell'Oro fischia l'inizio del secondo tempo di Milan Futuro-Varesina
FINE PRIMO TEMPO
Milan Futuro-Varesina 0-0 all'intervallo, ma buoni sprazzi rossoneri nella prima frazione di gioco
OCCASIONE MILAN
Cappelletti si fa tutto il campo in ripartenza, ma non è preciso nella conclusione che si spegne sul fondo
4 MINUTI DI RECUPERO
Si giocherà ancora per quattro minuti al 'Chinetti'
OCCASIONE VARESINA
La Varesina prova a sbloccarla da calcio d'angolo, ma il colpo di testa di Cavalli finisce alto
OCCASIONE MILAN
Doppia conclusione nel giro di pochi istanti per Chaka Traorè che sta facendo impazzire la difesa della Varesina con i suoi dribbling
OCCASIONE MILAN
Grande chance per Magrassi che spara alto a pochi metri dal portiere. Decisivo il rientro di Vaz che ha ostacolato la conclusione del numero 9
OCCASIONE MILAN
Il cross di Cappelletti dalla destra diventa un tiro che per poco non sorprende Maddalon. Palla che si spegne sull'esterno della rete
OCCASIONE VARESINA
La Varesina prova a reagire con il neoentrato Valisena, ma il suo tiro dalla distanza finisce diversi metri fuori dalla porta difesa da Torriani
ODDO RIPRENDE MAGRASSI
Due errori nel giro di pochi minuti per Magrassi che viene richiamato a più riprese da mister Oddo
SPINGE IL MILAN FUTURO
I rossoneri continuano a mettere pressione alla Varesina, creando tanta densità nella metà campo avversaria e trovando buone linee di passaggio
VARESINA, GULINATTI ESCE IN BARELLA
Alessio Gulinatti costretto al cambio per un infortunio al ginocchio. Al suo posto Spilli sceglie il classe 2005 Valisena
MILAN VICINO AL VANTAGGIO
Palla gol per Sardo che si gira in un fazzoletto di campo, ma poi calcia addosso al portiere della Varesina
OCCASIONE MILAN
Si spegne pochi centimetri sopra la traversa il destro di Chaka Traoré, che aveva provato a sorprendere Maddalon da calcio di punizione
AMMONITO ARCOPINTO
Cartellino giallo per Arcopinto della Varesina, punito dal direttore di gara per un fallo su Sardo
OCCASIONE MILAN
Parte forte il Milan. Cross tagliato dalla destra di Magrassi su cui per poco non arriva Chaka Traorè sul secondo palo
SI COMINCIA
Fischio d'inizio dell'arbitro Dell'Oro: inizia Milan Futuro-Varesina
Milan Futuro (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Zukic, Ossola, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo
Varesina (3-4-3): Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Culinari, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. Allenatore: Marco Spilli
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, 32^ giornata di Serie D.
Milan Futuro-Varesina, tre punti per continuare a volare—
Attualmente, infatti, il Milan Futuro è quinto in graduatoria, con 50 punti dopo 31 partite, a una lunghezza di distanza dalla Leon, quarta e a due dalla USD Casatese Merate, terza. Sembra, infatti, ormai aver preso il largo (+5) il Chievo Verona al secondo posto del campionato.
LIVE testuale Milan Futuro-Varesina qui su 'PianetaMilan.it'—
Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Futuro-Varesina, per non perdervi neanche un'azione in diretta della Seconda Squadra del Diavolo.
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