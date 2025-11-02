Alle ore 14:30, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), si disputa il match tra Milan Futuro-Oltrepò valido per la 10^giornata della Serie D 2025/26: il nostro LIVE testuale

Oggi, domenica 2 novembre, alle 14;30 si disputa Milan-Futuro-Oltrepò. La squadra di Massimo Oddo, dopo l'eliminazione in Coppa Italia di Serie D per 3-2 contro la Varesina, riparte e cerca subito un riscatto in campionato contro l'Oltrepò di Pablo Granoche. Il Milan Futuro arriva da una sola vittoria nelle ultime tre partite. Nell'ultima gara, contro la Folgore Caratese i ragazzi di Oddo ha vinto per 2-3 grazie ad una grande prestazione da squadra. Gli avversari di oggi, vengono da un periodo complicato, ma restano comunque una squadra giovane e di grande talento. Si prevede quindi una sfida tra due squadre molto giovani, ricche di talento e ben allenate.

La partita è stata affidata a Maicol Guiotto, della sezione di Schio (VI). Sarà affiancato da Quattrotto e Trefiletti.

Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.

Le emozioni non mancheranno sicuramente! Seguite, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti.

MILAN FUTURO 2-1 OLTREPÒ

90'+3' Magrassi conquista un grande calcio di punizione a 60 secondi dalla fine, ammonito Bartoli 90'+2' Possesso palla prolungato rossonero 90' Assegnati 4' minuti di recupero 88' Cross di Magrassi, lo raccoglie Chaka Traorè dal limite dove lascia partire un tiro che però viene murato 86' Sia prezioso anche in fase difensiva, si sacrifica e conquista un pallone importantissimo 84' Milan Futuro-Oltrepò 2-1! Grande giocata di Borsani che si accentra e allarga per Chaka Traorè, che entra in area punta e mette a sedere l'avversario e dopodiché la mette dentro... Dove trova Sia, che controlla, si gira e calcia forte di destro. Trova così il gol del meritatissimo vantaggio rossonero! 82' Cambio Oltrepò: esce Rhom, entra Busso 81' Cambio Milan: esce Minotti, entra Cullotta 80' Resta a terra Minotti, entrano i sanitari in campo 77' Milan Futuro-Oltrepò 1-1! Nonostante la partita dominata in lungo e largo l'Oltrepò la pareggia con l'appena entrato Franceschinis che approfitta del buco difensivo rossonero, si invola verso la porta, salta Bouyer e la riporta in parità 75' Grande giocata di Chaka Traorè che poi imbuca per Magrassi che però si mangia il gol davanti al portiere. A sua discolpa l'attaccante rossonero si trovava in posizione irregolare 75' Cambio Oltrepò: esce Lo Monaco, entra Semenza 74' Ammonito Franceschinis per un fallo in ritardo su Minotti 73' Sala dalla distanza prova un destro che è davvero pericoloso! Tuttavia nonostante la violenza del tiro, Fossati riesce a bloccarla e non era affatto semplice 71' Cambio Milan Futuro: esce Branca, entra Borsani 69' Franceschinis, appena entrato, prova un tiro dalla distanza ma Dutu si immola e la devia in calcio d'angolo 67' Cambio Oltrepò: esce Raso, entra Franceschinis 64' Lampo di Chaka Traorè che rientra sul destro e dal limite lascia partire un tiro rasoterra a giro sul secondo palo, ma nella traiettoria trova il piede di un difensore dell'Oltrepò. Tuttavia la deviazione favorisce Sala che a porta vuota, con il sinitro (il piede debole), la spedisce fuori 60' Karaca la mette a rimorchio per Sia, il quale la controlla e a sua volta la appoggia dietro per Sala. Il numero 4 rossonero lascia partire il destro, ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo 57' Triplo cambio per il Milan: escono Eletu, Domnitei, Ibrahimovic; entrano Hodzic, Magrassi e Chaka Traorè 56' Nel tentativo di rinvio del pallone Dutu travolge l'avversario. L'arbitro estrae l'ennesimo cartellino giallo 55' L'Oltrepò sta iniziando questo secondo tempo con grande coraggio. Ben 4 calci d'angolo negli ultimi 5 minuti. Deve fare attenzione il Milan 52' Sul calcio d'angolo, Raso trova un destro pericolosissimo che fortunatamente viene respinto dal muro rossonero 52' Ibrahimovic respinge di testa in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per l'Oltrepò 49' Ammonito anche Eletu, contrasto spalla-spalla ritenuto irregolare dall'arbitro. Scelta dubbia, ma comunque coerente con il modo di arbitrare vista la quantità di cartellini estratti finora 48' Ammonito Sala per un fallo su Momodu. Intervento ruvido ed in ritardo sul difensore dell'Oltrepò 46' Cambio Oltrepò: esce Andrini, entra Svystelwyk 46' Inizia il secondo tempo di Milan Futuro-Oltrepò 45' Gran recupero di Domnitei, che poi scarica su Karaca... ma non c'è più tempo per giocare! L'arbitro fischia la fine del primo tempo: 1-0 per il Milan Futuro, in vantaggio al 8' grazie alla prodezza su punizione di Elety 42' In questo finale di primo tempo, l'Oltrepò prova a farsi coraggio prendendo il controllo del gioco, ma il Milan, con Dutu e Minotti su tutti, è attento e chiude in maniera impeccabile ogni linea di gioco 38' Ripartenza in contropiede dell'Oltrepò con Lo Monaco che dalla distanza, in maniera frettolosa, prova il tiro dai 25 metri. Blocca senza problemi Bouyer 37' Liscio di Lucino in area di rigore che spaventa l'Oltrepò, si salva in calcio d'angolo la squadra ospite 35' La squadra di Oddo continua a spingere, soprattutto sulla fascia destra con il trio Cappelletti-Sala-Sia. 1-0 che sta stretto ai rossoneri! 31' Raso tira giù Domnitei involato verso la porta vversaria. Cartellino giallo inevitabile 29' Su una mischia nata su un calcio d'angolo, Cappelletti va vicino al 2-0 27' Bellissima imbucata di Branca per Sia, il quale per centimetri non ci arriva 24' Lancio lungo su Hrom, chiude bene Dutu che lascia scorrere il pallone tra le braccia di Bouyer 22' Cappelletti punta l'avversario e poi fa partire un cross, sballato. Ma che inizio del difensore rossonero! 20' Fallo di Sia su Hrom, intervento in ritardo che gli costa il cartellino giallo! 17' Azione da videogioco del Milan, la quale si conclude con un cross basso di Cappelletti sul primo palo dove ci arriva Sia che va vicinissimo al 2-0! 15' Primo sesto di gara in pieno controllo dei rossoneri! Mai pericoloso l'Oltrepò 12' Brivido per il Milan, retropassaggio corto di Dutu per Bouyer. L'estremo difensore rossonero riesce comunque a spazzare, ma che brivido! 10' Schema su calcio d'angolo, Eletu pennella un cross preciso sui piedi di Branca che dal limite prova il sinistro: murato! Terzo calcio d'angolo nei primi 10'minuti 8' Milan Futuro-Oltrepò 1-0! Su calcio di punizione, inizialmente affidato a Sala, Victor Eletu tira fuori dal cilindro un tiro magistrale che sorprende Fossati sul primo palo. Grande gol del centrocampista rossonero che sblocca il match! 7' Cappelletti scivola a causa di una spinta e non aiutato dal campo, particolarmente scivoloso vista sbatte su l'avversario. Calcio di Punizione per il Milan! 6' Ammonito Mahi per un fallo su Karaca: intervento in scivola in ritardo sul difensore rossonero 5' Primi 5' minuti, parte bene il Milan che gestisce con semplicità e autorevolezza il match. Oltrepò compatto dietro la linea della palla. 2' Primo squillo rossonero! Ibrahimovic calcia subito da dentro l'area dopo una bella azione dei ragazzi di Oddo. Il tiro però viene deviato in rimessa laterale. 14:31 Ci siamo: l'arbitro fischia il calcio d'inizio! Comincia Milan Futuro-Oltrepò 14:29 Tutto pronto, squadre in campo: Milan con la classica maglia rossonera, Oltrepò in bianco. Pochi secondi al fischio d'inizio! 14:15 15' minuti al fischio d'inizio +++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++ Milan Futuro (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Branca, Eletu, Sala; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo. Oltrepò: Fossati, Momodu, Bartoli, Bernini, Ardrint, Lucino, Raso, Mahi, Cabella, Lo Monaco, Hrom. All. Granoche +++ LA TERNA ARBITRALE +++ Direttore di gara: Maicol Guiotto Assistenti di gara: Quattrotto e Trefiletto