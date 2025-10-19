Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Caldiero Terme valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita molto divertente! Si affrontano infatti due squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D. Attualmente il Milan Futuro si trova in sesta posizione con 11 punti ma con una partita in meno rispetto alla prima in classifica. Il Caldiero Terme , invece, si trova in tredicesima posizione con con 7 punti. I ragazzi di Oddo si presenteranno alla partita carichi e desiderosi di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Virtus Ciserano Bergamo. Nelle ultime cinque partite il Caldiero Terme non ha mai vinto, collezionando ben 3 pareggi e 2 sconfitte consecutive. Ben altro score per la squadra di Oddo, che nelle ultime cinque ha raccolto ben 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.