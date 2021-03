Milan-Cagliari Primavera 1-0: fischio finale, vittoria rossonera / LIVE NEWS

Alle 11:00 andrà in scena Milan-Cagliari Primavera, match valido per la 16^ giornata di campionato. Segui con noi la diretta del match.

Dopo una sconfitta e due 0-0 di fila, il Milan Primavera torna al successo. Lo fa contro il Cagliari, giocando una partita molto attenta e altrettanto bloccata. Poche le palle gol nitide. I rossoneri sono bravi a sfruttare un lampo sulla fascia destra da parte di El Hilali, che dal fondo mette in mezzo per N'Gbesso (appena entrato al posto di un comunque positivo Roback) che insacca a porta quasi vuota. Poche altre emozioni, con i rossoneri che si limitano a difendere gli attacchi di un Cagliari comunque mai troppo pericoloso. Solo in pieno recupero arriva un'altra clamorosa occasione da gol per il Milan Primavera: di nuovo N'Gbesso, solo davanti al portiere in contropiede, centra la traversa. Una vittoria importante, che tiene la zona calda a distanza e che permette al Milan di scavalcare proprio i sardi nella classifica del campionato Primavera.