ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI IN DIRETTA TV O STREAMING
partite
Milan-Cagliari di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ MILAN-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane.
+++ MILAN-CAGLIARI LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
MILAN-CAGLIARI, ALLEGRI PUNTA SU GIMÉNEZ: ULTIMA CHIAMATA STAGIONALE PER IL 'BEBOTE'. MA IN ESTATE ...
Milan, Allegri conferma Giménez titolare contro il Cagliari accanto a Nkunku. I dati sul digiuno del messicano e lo scenario di mercato
MILAN-CAGLIARI, ALLEGRI ESCLUDE MODRIĆ PER JASHARI: LO SVIZZERO HA LA GRANDE CHANCE DI CONQUISTARE SAN SIRO
Sorpresa di Allegri per Milan-Cagliari: Jashari vince il ballottaggio con Modrić. I numeri dello svizzero e la gestione del croato a San Siro
Ecco le probabili formazioni di Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026: così in campo a San Siro?
Moncada al capolinea con il Milan. Dai colpi falliti sul mercato all'isolamento con Allegri e Tare: gli scenari tra Nizza e Siviglia
IL MILAN SI GIOCA LA CHAMPIONS E PER ALLEGRI SCATTA IL SUPER BONUS: LA CLAUSOLA DA 6 MILIONI E IL MESSAGGIO A CARDINALE
Allegri presenta Milan-Cagliari, la sfida decisiva per l'accesso in Champions. L'analisi del crollo rossonero e la clausola del rinnovo
MILAN, STASERA L'ULTIMA DI FURLANI: LA TIFOSERIA VINCE LA SUA BATTAGLIA E CALVELLI VAGLIA QUESTI SOSTITUTI
Furlani pronto all'addio come AD del Milan: con il match contro il Cagliari si chiude la sua era: la contestazione, il piano di Calvelli
IL MILAN SI GIOCA TUTTO E CARDINALE SBARCA A MILANO: IL PIANO SPOGLIATOIO E I TRE CHE RISCHIANO IL POSTO
Cardinale a Milano per la sfida Champions Milan-Cagliari. Il discorso alla squadra e il piano di RedBird per il futuro della dirigenza
PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI, SAN SIRO DA BRIVIDI PER L'ULTIMA DELL'ANNO: ALLEGRI GELA UN BIG
Le probabili formazioni di Milan-Cagliari per l'ultima di Serie A. Allegri schiera così il Diavolo a San Siro davanti a 74mila tifosi
Tutte le informazioni su Milan-Cagliari, ultima giornata di Serie A: data, orario ufficiale, diretta TV e come seguirla in streaming su DAZN
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Cagliari, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA