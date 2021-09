Liverpool-Milan, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B di Champions League: segui l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match

Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 21:00, si disputerà Liverpool-Milan, prima gara del Gruppo B della Champions League 2021-2022. I rossoneri di Stefano Pioli, dunque, si riaffacciano in Champions, dopo oltre sette anni di assenza, e saranno subito impegnati in un big match in casa dei 'Reds' di Jürgen Klopp. Le due squadre, protagoniste delle finali del 2005 e del 2007, sommano ben 13 Champions League in due. Restate con noi per seguire, LIVE, Liverpool-Milan con tutte le news minuto per minuto e, in serata, con la diretta testuale della partita.