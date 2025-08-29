partite
Lecce-Milan, dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ LECCE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Perez, Siebert, Ndaba, Gorter, Sala, Helgason, Kaba, N'Dri, Maleh, Camarda, Banda, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah; Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Gimenez, Saelemaekers. A disposizione: Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Ricci, Pulisic, Chukwueze, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri
+++ LECCE-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, Lecce-Milan, seconda giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
