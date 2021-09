Scaroni: “Le ultime sul nuovo stadio. Riaprite San Siro al 100%” | LIVE

Prende la parola ora Barbuto: “Ringrazio dal profondo del cuore il Milan per questa bellissima iniziativa che coinvolgerà migliaia di persone. Vorrei però spendere due minuti in senso poetico e romantico, ciò che il gioco del calcio deve rappresentare. Seguire le iniziative che il Milan sta mettendo in moto, non è bello solo per i tifosi del Milan, ma per tutti. Perché permettono a tutti di vivere le partite. Noi delle generazione più vecchia eravamo abituati a viverla con notizie scarse, alle 15 si giocava tutti, bisognava aspettare il secondo tempo per sapere cosa facevano le squadre. Il racconto attraverso la parola e non solo con le immagini richiama poesia, passioni. Le immagini sono preziosissime, correggono anche errori durante la partita, ma schiacciano la fantasia. Perché è quella e non si discute. La parola evoca la fantasia, la coltiva. Credo che questa iniziativa ci aiuterà in questo senso. Ci faremo promotori presso tutte le squadre di calcio perché l’iniziativa possa essere estesa e fatta propria. Così che si possa seguire la squadra in trasferta, metà campionato, e poi affinché questa emozione possa essere regalata a tutti. Io avevo un discreto residuo visivo quando ero piccolo. Ho conservato uno dei ricordi più forti. Il colore delle divise delle squadre di calcio. Questo mi aiuta a ripassare nella testa i colori, che è una delle cose più belle che la natura ha regalato agli esseri umani. Ricordo perfettamente quelli della maglia del Milan, rosso e nero stretto e i pantaloncini bianchi che spiccavano tantissimo. Questo mi aiuta a non perdere la memoria. Grazie al Milan e speriamo che seguano gli altri club”.