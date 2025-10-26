+++ SERIE D, FOLGORE CARATESE-MILAN FUTURO: LA DIRETTA LIVE +++
partite
Serie D, Folgore Caratese-Milan Futuro 1-1: l’incornata di Dutu la riporta in parità | LIVE News
Alle ore 14:30, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Folgore Caratese-Milan Futuro valido per la nona giornata della Serie D 2025/26. Si affrontano la seconda in classifica (la squadra di casa) e l'ottava (i rossoneri). La 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come il Milan Futuro: la squadra di Oddo arriva infatti da tre ko consecutivi: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere l' incontro sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.
Le emozioni non mancheranno sicuramente! Seguite, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti.
Samotti recupera palla a metà campo e innesca il mancino di Tremolada, che prova il cross in mezzo su Aziz, chiude tutto Dutu. Ma il pallone torna di nuovo sui piedi di Tremolada che prova un altro cross, questa volta a cercare Gjonaj, chiude tutto Minotti
Forcing della Folgore che negli ultimi minuti sta alzando notevolmente il ritmo.
Cross teso e pericoloso di Muzio, allontana di testa Dutu!
Lancio di Castellano su Muzio, chiude tutto Karaca ma è fuorigioco!
Sul calcio d'angolo svetta Dutu e la insacca, riportando la partita in parità dopo appena 3' minuti. Bella reazione dei ragazzi di Oddo!
Rossoneri in svantaggio, ora provano una reazione nervosa buttandosi in attacco con convinzione
Tremolada contro Torriani, il fantasista della Folgore non sbaglia e spiazza l'estremo difensore rossonero. 1-0!
Dal calcio d'angolo, viene tirato giù Caldirola. L'arbitro non ha dubbi è calcio di rigore!
Sull'out destro Tremolada fa partire un cross morbido sulla testa di Muzio, che scavalca Minotti, dice di no Torriani con una grande parata
Lancio di Dutu sballato a cercare Ibrahimovic... Rimessa dal fondo per la Folgore
Azione personale di Ibrahimovic Jr, che sulla fascia sinistra sta dominando, in seguito alla quale mette un cross a rimorchio pericolosissimo
Dopo i primi 2' minuti in cui la Folgore Caratese aveva schiacciato il Milan, ora sono i rossoneri a dominare il gioco
Mancino murato di Perina da Caldirola
Dribbling di Ibrahimovic in area di rigore su Bellia, che lo stende con un intervento al limite in scivolata. Per l'arbitro non è calcio di rigore!
Primo tiro in porta per il Milan, Diego Sia al volo prova a sorprendere Salvalaggio. Il suo tiro però è debole e schiacciato
Cross sul secondo palo di Tremolada a vuoto, raccoglie Karaca
Primo pallone per la Folgore, che prova subito a schiacciare i rossoneri
Calcio d'inizio, si comincia!
Ci siamo, scendono in campo le due squadre!
Calcio d'inizio previsto alle 14:30!
+++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++
Folgore Caratese (3-5-2): Salvalaggio; Bellia, Samotti, Caldirola; Santarpia, Piantoni, Castellano, Tremolada, Muzio; Aziz, Gjonaj. All. Belmonte
Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Sala, Perina, Eletu; Domnitei, Sia, Ibrahimovic. All. Oddo.
+++ LA TERNA ARBITRALE +++
Direttore di gara: Daniele Chindamo (CO)
Assistenti arbitrali: Firera (RA), Saracino (RA)
+++ LA CLASSIFICA +++
Chievo Verona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate e Breno 13; Leon e MILAN FUTURO 11; Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1
© RIPRODUZIONE RISERVATA