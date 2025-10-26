Alle ore 14:30, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Folgore Caratese-Milan Futuro valido per la nona giornata della Serie D 2025/26. Si affrontano la seconda in classifica (la squadra di casa) e l'ottava (i rossoneri). La 'Folgore' viene da un momento negativo (2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime tre partite), così come il Milan Futuro: la squadra di Oddo arriva infatti da tre ko consecutivi: contro Ciserano Bergamo, Caldiero Terme e Breno. Dunque, si prospetta una partita molto combattuta, con entrambe le squadre agguerrite più che mai per tornare a vincere e a conquistare i tre punti. A dirigere l' incontro sarà l'arbitro Daniele Chindamo di Como (CO), gli assistenti arbitrali saranno Firera e Saracino.