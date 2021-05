Milan-Fiorentina Femminile 0-1 al 45′: decide per ora Sabatino | LIVE

Il LIVE di Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Le Rossonere vogliono conquistare la Champions League

Squadre in campo per Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato di Serie A Femminile.

FIORENTINA IN VANTAGGIO - L'ex Sabatino riceve da Zanoli, e, dopo un pregevole controllo del pallone a girarsi in un fazzoletto su Fusetti, tira nell'angolo più lontano laddove Korenčiová non può arrivare. Milan-Fiorentina 0-1 .

L'arbitro espelle il portiere del Milan Femminile, la Korenčiová, per fallo da ultimo uomo su Monnecchi lanciata a rete. Il cartellino rosso, però, sembra eccessivo, visto che Fusetti, difensore delle Rossonere, sembrava in recupero ...

Punizione dal limite di Baldi, il pallone termina di poco fuori. Ora la partita è tutta in discesa per la Fiorentina.

Lancio di Boquete per Bergamaschi: l'esterno delle Rossonere si incunea nell'area di rigore ospite, si libera bene e va al tiro. In scivolata, però, Quinn la ferma.

Fallo di mano di Breitner al limite dell'area di rigore della Fiorentina Femminile e calcio di punizione per le Rossonere. Qualche centimetro più in là e sarebbe stato penalty.

Grimshaw cerca il lancio in profondità per Giacinti, ma è imprecisa. Il centravanti del Milan Femminile, dunque, non riesce ad arrivare sul pallone.

Show di Monnecchi a destra: azione personale in velocità, poi si incunea tra due difensori del Milan Femminile e prova la conclusione. Piazza non si fa sorprendere.

TERMINA QUI il primo tempo di Milan-Fiorentina Femminile. Viola avanti con il gol dell'ex Sabatino. Rossonere in dieci per l'espulsione del portiere Korenčiová. Nel finale della prima frazione di gioco, Giacinti vicina al pareggio per il Milan Femminile.

All'andata, disputatasi lo scorso 5 dicembre 2020 a Firenze, vittoria delle Rossonere di Ganz per 0-1 : successo griffato da una rete di Giorgia Spinelli in avvio.

La Fiorentina Femminile , allenata da Antonio Cincotta , invece, è al 6° posto in classifica, con 29 punti , frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte in 19 gare.

Il Milan Femminile , allenato da Maurizio Ganz , giunge all'appuntamento al 2° posto in classifica, con 49 punti , frutto di 16 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte in 19 gare disputate.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara', dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Milan-Fiorentina, gara valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il live testuale del match delle Rossonere.