Milan-Spezia, Pioli: “Arriva qualcuno solo con l’occasione giusta” | LIVE NEWS

Se hanno parlato del terreno di San Siro e quando sarà ipotizzabile avere tutta la rosa: "Per quanto riguarda il campo, in questo periodo per il clima che c'è i terreni non possono essere i migliori. Ci stiamo giocando spesso sia noi che l'Inter. Difficile renderlo al meglio. Non credo che l'infortunio di Fikayo Tomori sia riconducibile a quello. Al momento non c'è possibilità di intervento, ma spero che dopo la sosta migliori. Così che la palla scorra più veloce. Noi facciamo della velocità, dell'intensità e della precisione una cosa importantissima. Quindi serve un buon terreno. In questo momento ci siamo quasi tutti. Ne abbiamo recuperati due e persi due, uno per squalifica e uno per infortunio. Pensiamo alla partita".