Milan-Empoli, Pioli: “Siamo determinati, arriviamo bene alla gara” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Milan-Empoli. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Se la vittoria di Napoli è stata diversa: "No, soddisfatti sicuramente, ma non abbiamo fatto l'ultimo gradino. Sarà la prossima partita. Dobbiamo essere attaccati al presente e alla quotidianità. Il passato non ci aiuta ad avere più punti, ci aiuta il presente e la partita di domani. Ho visto la squadra concentrata. Sarà fondamentale domani".

Come alzare la media delle partite con le piccole: "Non dobbiamo farci ossessionare dal passato. Ricordarlo, ma ogni partita è diversa. Dobbiamo stare in partita sempre, facendo emergere le nostre caratteristiche".

Sull'esperienza delle piccole e come ha preparato la partita: "Non in modo diverso, la partita è importante e si sa. Domani è un'altra partita e non ha senso pensare al passato".

Cosa lo affascina di Giroud: "Tutto. Mi piace come gioca, come lavora per la squadra. Lavora con e senza palla. Raccorda il gioco, attacca la profondità, viene a giocare... Mi piace anche la persona che è. È una persona con cui è un piacere lavorare".

Sul 4-3-3: "Non è stata la prima volta. Lo abbiamo fatto spesso. Prepariamo ogni partita per avere vantaggi in delle situazioni. Ho giocatori molto disponibili".

Su Ibrahimovic: "Dà tutto e tanto alla squadra. Sicuramente, in tutto ciò che fa. Per il suo carisma, per la sua personalità. Zlatan sa quando riempire l'area e quando venire più basso. Sta meglio".

PM - Se è il momento giusto per far rifiatare Tonali: "Sta bene, come gli altri. È importante anche avere delle soluzioni a partita in corso".

Sul tratto identitario del suo lavoro e cosa è sfuggito del suo lavoro: "L'entusiasmo che mi ha dato l'ambiente e che ho nel mio lavoro, nell'approcciarmi ai giocatori. Dobbiamo vivere di emozioni. Per poi giocare in un certo modo. Dobbiamo sentire qualcosa e noi lo sentiamo, io per primo".

Se si aspetta l'Empoli propositivo o compatto e pronto a ripartire: "All'andata ha fatto un'ottima partita, mettendoci in difficoltà aggredendo. Però le cose cambiano e non so le scelte che farà Andreazzoli".

Se potesse giocare domani dove si metterebbe: "Non sono in condizione per giocare. Giusto giochino i ragazzi. Non ero così scarso però, forse non da Milan".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Milan-Empoli, match valido per la 29^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:30. Il Diavolo cercherà di trovare continuità dopo una bella vittoria, battendo anche squadre di livello più basso. Per restare al primo posto e continuare a sognare. Fischio d'inizio programmato per le 20:45. Poi domenica giocheranno le altre due candidate al titolo.