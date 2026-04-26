Nel pomeriggio, allo stadio comunale 'Giovanni Provasi' di Castellanza (VA), è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. I rossoneri si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Un successo che permette alla squadra di Massimo Oddo di mantenere intatto il proprio vantaggio di due punti sul Brusaporto. Nell'ultima uscita di campionato, Ossola e compagni se la vedranno con la Vogherese, ultimissima in classifica con appena 8 punti: un pareggio sarà sufficiente per blindare la qualificazione ai playoff (qui le pagelle).