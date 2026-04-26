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Serie D, Castellanzese-Milan Futuro 1-3: prova di forza dei rossoneri | Live News

Lorenzo Ossola, attaccante Milan Futuro
Alle ore 15:00, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, il Milan Futuro di Massimo Oddo sfida la Castellanzese per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B
Redazione PM

Nel pomeriggio, allo stadio comunale 'Giovanni Provasi' di Castellanza (VA), è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. I rossoneri si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Un successo che permette alla squadra di Massimo Oddo di mantenere intatto il proprio vantaggio di due punti sul Brusaporto. Nell'ultima uscita di campionato, Ossola e compagni se la vedranno con la Vogherese, ultimissima in classifica con appena 8 punti:  un pareggio sarà sufficiente per blindare la qualificazione ai playoff (qui le pagelle). 

26/04/2026 - 15:00
Castellanzese
0-0
Milan Futuro
90+5'
fine-match

FINE MATCH

Triplice fischio: Castellanzese-Milan Futuro termina 1-3

90+3'
goal

GOAL MILAN

Ecco la rete di Branca: il numero 23 colpisce dalla stessa posizione da cui aveva provato 2 minuti prima. Questa volta non c'è Gritti a salvare sulla linea

90+1'
occasione

OCCASIONE MILAN

Rossoneri vicinissimi all'1-1 con Branca: Gritti salva sulla linea

89'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Sardo, dentro Branca

88'
occasione

OCCASIONE MILAN

Pericoloso Sardo in ripartenza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa

87'

MILAN IN CONTROLLO

I rossoneri gestiscono il vantaggio tenendo il pallone lontano dalla porta difesa da Torriani

81'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Tartaglia, dentro Dalpiaz

 

77'
occasione

OCCASIONE MILAN

Eletu prova a sorprendere Frigerio da calcio di punizione: Guerisi si mette sulla traiettoria e respinge

75'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Chaka Traorè, dentro Geroli

71'
traversa

TRAVERSA CASTELLANZESE

Guerrisi incorna il cross dalla sinistra di Chessa, ma il pallone si stampa sul legno

68'
cambio

CAMBIO CASTELLANZESE

Fuori Boccadamo e Vernocchi, dentro Foglio e Giuliani

66'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ancora Magrassi che ci prova dal limite dell'area. La deviazione di un difensore della Castellanzese devia la palla in calcio d'angolo

61'

OCCASIONE CASTELLANZESE

Ci prova Guerrisi, si oppone Pagliei

60'
goal

GOAL MILAN

Magrassi stoppa in area di rigore, si gira su Airaghi e calcia in porta fulminando Frigerio. 2-1 Milan

58'

FUNAMBOLO CHAKA TRAORE'

Magia dell'ivoriano, che ne salta tre con un tunnel e viene atterrato al limite dell'area: calcio di punizione per i rossoneri

58'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Menon, dentro Ossola

56'
palo

PALO MILAN

Magrassi a un passo dal gol del 2-1: prende il tempo alla difesa avversaria in ripartenza, ma Frigerio riesce ad allungare la sua conclusione sul legno

56'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ci prova Eletu dal limite dell'area: deviazione e calcio d'angolo per i rossoneri

55'
occasione

OCCASIONE MILAN

Mischia in area di rigore su cui Menon arriva per primo: centrale la sua conclusione

53'

CHIUSURA DI CAPPELLETTI

Intervento difensivo determinate di Cappelletti, che si lancia in scivolata e devia in calcio d'angolo il tiro di Chessa

51'
occasione

OCCASIONE MILAN

Altra palla tagliata dalla sinistra per Magrassi. Questa volta il pallone parte dai piedi di Chaka Traorè: pallone che termina di poco a lato

50'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Cartellino giallo per Menon: intervento in ritardo con la gamba alta sull'avversario

49'
occasione

OCCASIONE MILAN

Grande chance per Magrassi: bel cross di Tartaglia dalla sinistra, ma il colpo di testa del classe 1993 finisce centrale

47'

FALLO IN ATTACCO

Sardo va giù in area di rigore avversaria, ma l'arbitro inspiegabilmente fischia calcio di punizione in favore dei padroni di casa

46'
inzio-secondo-tempo

INIZIO SECONDO TEMPO

Si riparte allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza

45+1'
fine-primo-tempo

FINE PRIMO TEMPO

Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1

44'
occasione

OCCASIONE CASTELLANZESE

Finisce alta di diversi metri la conclusione di Bernocchi

39'
occasione

OCCASIONE CASTELLANZA

Finisce di poco a lato il mancino ad incrociare di Eros Castelletto

36'
goal

GOAL CASTELLANZESE

Chessa incrocia e spiazza Torriani, trasformando il rigore che si era appena conquistato

35'
rigori

RIGORE CASTELLANZESE

L'arbitro fischia calcio di rigore per i padroni di casa: Chessa anticipa Torriani che lo travolge

33'
occasione

OCCASIONE MILAN

Eletu recupera palla e serve Traorè, che punta Gritti, sposta palla e calcia di poco largo sul secondo palo

32'

MAGRASSI PREZIOSO

Giocata importante di Magrassi, che riconquista palla al limite dell'area e impedisce la ripartenza della Castellanzese

28'

LA CASTELLANZESE PROVA A REAGIRE

Padroni di casa che provano a spingersi in avanti, ma i rossoneri di mister Oddo chiudono bene gli spazi

22'
occasione

OCCASIONE MILAN

Rossoneri a un passo dal 2-0, con il tiro al volo di Chaka Traoré che si spegne a pochi centimetri dalla porta difesa da Frigerio

13'
goal

GOAL MILAN

Magrassi porta in vantaggio i rossoneri con un gol da grande centravanti: sua la zampata decisiva sul cross dalla destra di Cappelleti

10'
occasione

OCCASIONE MILAN

Stacca di testa Pagliei dagli sviluppi di un calcio d'angoo, ma non trova la porta

9'
occasione

OCCASIONE MILAN

Tiro-cross di Cappelletti dalla destra: deviazione e calcio d'angolo per i rossoneri

8'
occasione

OCCASIONE CASTELLANZESE

Ci prova Guerrisi, ma Pagliei si oppone e devia la palla in calcio d'angolo

6'

BUON INIZIO DEL MILAN

Approccio positivo dei rossoneri, che provano subito a mettere sotto pressione la difesa avversaria

1'
inzio-match

SI COMINCIA 

Il fischio di Rinaldi dà il via a Castellanzese-Milan Futuro

FORMAZIONI UFFICIALI

Castellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Allenatore: Ivan Delprato. A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Merkaj, Foglio, Giuliani, Bianchi, Cirigliano, Micheri.

Milan: Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Pagliei, Menon, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Messaoudi, Kurbegovic, Seedorf, Branca, Geroli, Asanji, Ossola

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali

I riflettori dello 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, sono pronti ad accendersi su Castellanzese-Milan Futuro, match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Fabio Rinaldi di Novi Ligure, assistito da Minopoli (Napoli) e Polichetti (Salerno).

MILAN-CAGLIARI, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Massimo Oddo si trovano al 5° posto in classifica (ultimo valido per i playoff), con un margine di due punti sul Brusaporto sesto. La Castellanzese, invece, naviga in acque tranquille, a distanza sia dalla zona playoff che da quella playout: 13ª posizione con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte.

LIVE TESTUALE MILAN PRIMAVERA-CAGLIARI QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Castellanzese-Milan Futuro e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.

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