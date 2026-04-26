Nel pomeriggio, allo stadio comunale 'Giovanni Provasi' di Castellanza (VA), è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. I rossoneri si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Un successo che permette alla squadra di Massimo Oddo di mantenere intatto il proprio vantaggio di due punti sul Brusaporto. Nell'ultima uscita di campionato, Ossola e compagni se la vedranno con la Vogherese, ultimissima in classifica con appena 8 punti: un pareggio sarà sufficiente per blindare la qualificazione ai playoff (qui le pagelle).
milan futuro
Serie D, Castellanzese-Milan Futuro 1-3: prova di forza dei rossoneri | Live News
FINE MATCH
Triplice fischio: Castellanzese-Milan Futuro termina 1-3
GOAL MILAN
Ecco la rete di Branca: il numero 23 colpisce dalla stessa posizione da cui aveva provato 2 minuti prima. Questa volta non c'è Gritti a salvare sulla linea
OCCASIONE MILAN
Rossoneri vicinissimi all'1-1 con Branca: Gritti salva sulla linea
CAMBIO MILAN
Fuori Sardo, dentro Branca
OCCASIONE MILAN
Pericoloso Sardo in ripartenza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa
MILAN IN CONTROLLO
I rossoneri gestiscono il vantaggio tenendo il pallone lontano dalla porta difesa da Torriani
CAMBIO MILAN
Fuori Tartaglia, dentro Dalpiaz
OCCASIONE MILAN
Eletu prova a sorprendere Frigerio da calcio di punizione: Guerisi si mette sulla traiettoria e respinge
CAMBIO MILAN
Fuori Chaka Traorè, dentro Geroli
TRAVERSA CASTELLANZESE
Guerrisi incorna il cross dalla sinistra di Chessa, ma il pallone si stampa sul legno
CAMBIO CASTELLANZESE
Fuori Boccadamo e Vernocchi, dentro Foglio e Giuliani
OCCASIONE MILAN
Ancora Magrassi che ci prova dal limite dell'area. La deviazione di un difensore della Castellanzese devia la palla in calcio d'angolo
OCCASIONE CASTELLANZESE
Ci prova Guerrisi, si oppone Pagliei
GOAL MILAN
Magrassi stoppa in area di rigore, si gira su Airaghi e calcia in porta fulminando Frigerio. 2-1 Milan
FUNAMBOLO CHAKA TRAORE'
Magia dell'ivoriano, che ne salta tre con un tunnel e viene atterrato al limite dell'area: calcio di punizione per i rossoneri
CAMBIO MILAN
Fuori Menon, dentro Ossola
PALO MILAN
Magrassi a un passo dal gol del 2-1: prende il tempo alla difesa avversaria in ripartenza, ma Frigerio riesce ad allungare la sua conclusione sul legno
OCCASIONE MILAN
Ci prova Eletu dal limite dell'area: deviazione e calcio d'angolo per i rossoneri
OCCASIONE MILAN
Mischia in area di rigore su cui Menon arriva per primo: centrale la sua conclusione
CHIUSURA DI CAPPELLETTI
Intervento difensivo determinate di Cappelletti, che si lancia in scivolata e devia in calcio d'angolo il tiro di Chessa
OCCASIONE MILAN
Altra palla tagliata dalla sinistra per Magrassi. Questa volta il pallone parte dai piedi di Chaka Traorè: pallone che termina di poco a lato
AMMONIZIONE MILAN
Cartellino giallo per Menon: intervento in ritardo con la gamba alta sull'avversario
OCCASIONE MILAN
Grande chance per Magrassi: bel cross di Tartaglia dalla sinistra, ma il colpo di testa del classe 1993 finisce centrale
FALLO IN ATTACCO
Sardo va giù in area di rigore avversaria, ma l'arbitro inspiegabilmente fischia calcio di punizione in favore dei padroni di casa
INIZIO SECONDO TEMPO
Si riparte allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza
FINE PRIMO TEMPO
Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1
OCCASIONE CASTELLANZESE
Finisce alta di diversi metri la conclusione di Bernocchi
OCCASIONE CASTELLANZA
Finisce di poco a lato il mancino ad incrociare di Eros Castelletto
GOAL CASTELLANZESE
Chessa incrocia e spiazza Torriani, trasformando il rigore che si era appena conquistato
RIGORE CASTELLANZESE
L'arbitro fischia calcio di rigore per i padroni di casa: Chessa anticipa Torriani che lo travolge
OCCASIONE MILAN
Eletu recupera palla e serve Traorè, che punta Gritti, sposta palla e calcia di poco largo sul secondo palo
MAGRASSI PREZIOSO
Giocata importante di Magrassi, che riconquista palla al limite dell'area e impedisce la ripartenza della Castellanzese
LA CASTELLANZESE PROVA A REAGIRE
Padroni di casa che provano a spingersi in avanti, ma i rossoneri di mister Oddo chiudono bene gli spazi
OCCASIONE MILAN
Rossoneri a un passo dal 2-0, con il tiro al volo di Chaka Traoré che si spegne a pochi centimetri dalla porta difesa da Frigerio
GOAL MILAN
Magrassi porta in vantaggio i rossoneri con un gol da grande centravanti: sua la zampata decisiva sul cross dalla destra di Cappelleti
OCCASIONE MILAN
Stacca di testa Pagliei dagli sviluppi di un calcio d'angoo, ma non trova la porta
OCCASIONE MILAN
Tiro-cross di Cappelletti dalla destra: deviazione e calcio d'angolo per i rossoneri
OCCASIONE CASTELLANZESE
Ci prova Guerrisi, ma Pagliei si oppone e devia la palla in calcio d'angolo
BUON INIZIO DEL MILAN
Approccio positivo dei rossoneri, che provano subito a mettere sotto pressione la difesa avversaria
SI COMINCIA
Il fischio di Rinaldi dà il via a Castellanzese-Milan Futuro
FORMAZIONI UFFICIALI
Castellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Allenatore: Ivan Delprato. A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Merkaj, Foglio, Giuliani, Bianchi, Cirigliano, Micheri.
Milan: Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Pagliei, Menon, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Messaoudi, Kurbegovic, Seedorf, Branca, Geroli, Asanji, Ossola
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali
I riflettori dello 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, sono pronti ad accendersi su Castellanzese-Milan Futuro, match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Fabio Rinaldi di Novi Ligure, assistito da Minopoli (Napoli) e Polichetti (Salerno).
MILAN-CAGLIARI, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Massimo Oddo si trovano al 5° posto in classifica (ultimo valido per i playoff), con un margine di due punti sul Brusaporto sesto. La Castellanzese, invece, naviga in acque tranquille, a distanza sia dalla zona playoff che da quella playout: 13ª posizione con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte.
LIVE TESTUALE MILAN PRIMAVERA-CAGLIARI QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Castellanzese-Milan Futuro e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA