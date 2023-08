Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Il calciomercato estivo vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche ad agosto! Ecco il LIVE con tutte le news sui rossoneri

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Andrew Omobamidele obiettivo di calciomercato del Milan. Tanto per l'estate quanto per l'inverno 2024: facciamo il punto della situazione

Armando Broja non sarebbe mai uscito dalla lista degli obiettivi di calciomercato del Milan. Il centravanti recupera da un infortunio grave

Hugo Ekitike, in uscita dal PSG, è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. È fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique

Lorenzo Colombo potrebbe lasciare il Milan in questa fase finale del calciomercato estivo. Così fosse, il Diavolo prenderebbe un centravanti

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo il Milan potrebbe prendere un altro centrocampista. Occhio alla grande occasione last minute

Così com'è stato per luglio, il calciomercato estivo vede il Milan protagonista, in entrata ed in uscita, anche durante questo mese di agosto. C'è ancora tanto da fare, infatti, per sfoltire prima e ritoccare poi la rosa di mister Stefano Pioli. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Álex Jiménez (d, Real Madrid - prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 20 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 23 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 28 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Noah Okafor (a, RB Salisburgo - 15 milioni di euro).

CESSIONI: Andreas Jungdal (p, Cremonese - costo zero); Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Andrea Bozzolan (d, Perugia - prestito); Leonardo D'Alessio (d, Pro Sesto - prestito); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Matteo Gabbia (d, Villarreal - prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Antonio Gala (c, Sestri Levante - prestito); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Youns El Hilali (a, SC Cambuur - ?); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Junior Messias (a, Genoa - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato), Marco Nasti (a, Bari - prestito), Ante Rebić (a, Beşiktaş - 500mila euro).

TRATTATIVE: Riccardo Calafiori (d, Basilea - 10 milioni di euro); Iván Fresneda (d, Real Valladolid - 15 milioni di euro); Wilfried Singo (d, Torino - 15 milioni di euro); Nicolás Domínguez (c, Bologna - 15 milioni di euro); Lucas Gourna-Douath (c, RB Salisburgo - 15 milioni di euro); Johan Bakayoko (a, PSV Eindhoven - 30 milioni di euro); Folarin Balogun (a, Arsenal - 40 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro).

Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!