Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

+++ CALCIOMERCATO MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

È iniziata ufficialmente lo scorso sabato 1° luglio, la sessione estiva di calciomercato per il 2023. Il Milan è già grande protagonista, vista l'enorme mole di lavoro che c'è da fare, tanto in entrata quanto in uscita. Finora, i rossoneri hanno fatto registrare le partenze di Ciprian Tătărușanu e Zlatan Ibrahimović (scadenza di contratto), quelle di Sergiño Dest, Tiémoué Bakayoko, Aster Vranckx e Brahim Díaz (fine prestito), più Marco Brescianini (Frosinone). In attesa di ufficializzazione la cessione di Daniel Maldini (Empoli). Già ingaggiati e ufficializzati Marco Sportiello (svincolato), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) e Luka Romero (svincolato), sono rientrati al Milan per fine prestito anche Andreas Jungdal, Mattia Caldara, Lorenzo Colombo, Marko Lazetić e Marco Nasti. Ora sotto con Christian Pulisic (Chelsea), per il quale si attende solo l'arrivo a Milano. Qui troverete tutte le news su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada in tempo reale!