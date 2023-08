Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE NEWS

Il calciomercato vedrà il Milan grande protagonista, in entrata ed in uscita, anche ad agosto! Ecco il LIVE con tutte le news sui rossoneri

Mehdi Taremi sarebbe finito al centro dell'ennesimo derby di calciomercato tra Milan e Inter. Ecco la situazione del bomber iraniano

Charles De Ketelaere si trasferirà dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo. Oggi incontro tra il giocatore ed i suoi agenti

L'ex portiere rumeno del Milan Ciprian Tătărușanu è pronto a firmare con l'Abha Club, squadra dell'Arabia Saudita: fissate le visite mediche

Rade Krunić sarebbe vicino a lasciare il Milan per il Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Le ultime news arrivano dalla Turchia

Charles De Ketelaere si trasferirà dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato estivo. La situazione si definirà nelle prossime ore

Rade Krunić potrebbe andare dal Milan al Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Non basta, però, quanto offerto finora dai turchi

Rade Krunić può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non vogliono farsi cogliere impreparati

Così com'è stato per luglio, il calciomercato estivo vedrà il Milan grande protagonista, in entrata ed in uscita, anche durante questo mese di agosto. C'è ancora tanto da fare, infatti, per sfoltire prima e ritoccare poi la rosa di mister Stefano Pioli. Ecco quanto fatto finora dai rossoneri.

ACQUISTI: Marco Sportiello (p, svincolato); Andreas Jungdal (p, Altach - fine prestito); Álex Jiménez (d, Real Madrid - prestito); Mattia Caldara (d, Spezia - fine prestito); Ruben Loftus-Cheek (c, Chelsea - 20 milioni di euro); Yunus Musah (c, Valencia - 20 milioni di euro); Tijjani Reijnders (c, AZ Alkmaar - 23 milioni di euro); Samuel Chukwueze (a, Villarreal - 28 milioni di euro); Christian Pulisic (a, Chelsea - 22 milioni di euro); Luka Romero (a, svincolato), Lorenzo Colombo (a, Lecce - fine prestito), Marko Lazetić (a, Altach - fine prestito), Noah Okafor (a, RB Salisburgo - 15 milioni di euro).

CESSIONI: Ciprian Tătărușanu (p, svincolato); Andrea Bozzolan (d, Perugia - prestito); Leonardo D'Alessio (d, Pro Sesto - prestito); Sergiño Dest (d, Barcellona - fine prestito); Matteo Gabbia (d, Villarreal - prestito); Tiémoué Bakayoko (c, Chelsea - fine prestito); Marco Brescianini (c, Frosinone - ?); Antonio Gala (c, Sestri Levante - prestito); Sandro Tonali (c, Newcastle - 70 milioni di euro); Aster Vranckx (c, Wolfsburg - fine prestito); Brahim Díaz (a, Real Madrid - fine prestito); Youns El Hilali (a, SC Cambuur - ?); Daniel Maldini (a, Empoli - prestito); Zlatan Ibrahimović (a, ritirato), Marco Nasti (a, Bari - prestito), Ante Rebić (a, Beşiktaş - 500mila euro).

TRATTATIVE: Riccardo Calafiori (d, Basilea - 10 milioni di euro); Iván Fresneda (d, Real Valladolid - 15 milioni di euro); Wilfried Singo (d, Torino - 15 milioni di euro); Nicolás Domínguez (c, Bologna - 15 milioni di euro); Lucas Gourna-Douath (c, RB Salisburgo - 15 milioni di euro); Johan Bakayoko (a, PSV Eindhoven - 30 milioni di euro); Folarin Balogun (a, Arsenal - 40 milioni di euro); Álvaro Morata (a, Atlético Madrid - 25 milioni di euro); Mehdi Taremi (a, Porto - 20 milioni di euro).

