Calciomercato Milan – Chukwueze, primo giorno rossonero | LIVE NEWS

Samuel Chukwueze sarà il settimo colpo del Milan in questo calciomercato estivo. Oggi visite mediche e firma per l'ala destra nigeriana

Dopo Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor, il Milan piazzerà il suo settimo colpo di calciomercato con Samuel Chukwueze. L'attaccante nigeriano, classe 1999, che giungerà verso l'ora di pranzo all'aeroporto di Linate Prime a Milano, arriva per circa 28 milioni di euro bonus inclusi dal Villarreal, club con cui ha giocato in Prima Squadra nelle ultime cinque stagioni. Segui, dunque, la sua prima giornata rossonera, dalle visite mediche del pomeriggio fino alla firma del contratto con il Diavolo in serata. Tutti i nostri aggiornamenti minuto per minuto!