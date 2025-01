Calciomercato Milan – Acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Battute finali per la sessione invernale di calciomercato : il Milan - che ha esonerato Paulo Fonseca a fine 2024 per affidarsi alla conduzione tecnica di Sérgio Conceição - dopo Kyle Walker , arrivato dal Manchester City , potrebbe mettere a segno altri acquisti. L'organico, infatti, avrebbe bisogno di essere rivisitato, potenziato e corretto in corsa con alcuni innesti importanti.

Il Milan vuole Santiago Giménez del Feyenoord per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato. Ma va convinto il club olandese.

OBIETTIVI: Reda Belahyane (c, Hellas Verona - 10 milioni); Cristiano Biraghi (d, Fiorentina - un milione); Warren Bondo (c, Monza - 10 milioni); Daniel Bragança (c, Sporting Lisbona - 15 milioni); Dominic Calvert-Lewin (a, Everton - 22 milioni); Federico Chiesa (a, Liverpool - prestito); Danilo Luiz (d, Juventus - un milione); Habib Diarra (c, Strasburgo - 30 milioni); João Félix (a, Chelsea - 50 milioni); Morten Frendrup (c, Genoa - 25 milioni); Santiago Giménez (a, Feyenoord - 50 milioni); Saba Goglichidze (d, Empoli - 10 milioni); Cristhian Mosquera (d, Valencia - 30 milioni); Cyril Ngonge (a, Napoli - prestito); Dani Olmo (c, Barcellona - svincolato); Fabiano Parisi (d, Fiorentina - 7 milioni); Alexandre Pato (a, svincolato); Pepê (a, Porto - 27 milioni); Giovanni Reyna (c, Borussia Dortmund - 15 milioni); Samuele Ricci (c, Torino - 40 milioni); António Silva (d, Benfica - 45 milioni); Jonathan Tah (d, Bayer Leverkusen - 10 milioni); Francisco Trincão (a, Sporting Lisbona - 25 milioni); Kieran Trippier (d, Newcastle - un milione), Alan Varela (c, Porto - 50 milioni).