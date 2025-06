Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione totale

Redazione 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 11:02)

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato per il 2025: il Milan, che da quest'anno sarà affidato alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista con una rivoluzione totale per rinforzare il proprio organico. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo.

Quest'anno con una grande novità. Il calciomercato dell’estate 2025 sarà diviso in due fasi tutte le squadre professionistiche, dalla Serie A alla Serie C, potranno muoversi sul mercato dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 alle ore 20:00 (per il Mondiale per Club). E poi dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 alle 0re 20:00.

+++ IL TABELLONE +++ — ACQUISTI: nessuno.

CESSIONI: Pierre Kalulu (d, Juventus - 14,3 milioni di euro)

OBIETTIVI: Federico Chiesa (a, Liverpool), Giovanni Leoni (d, Parma), Samuele Ricci (c, Torino), Junior Firpo (d, Leeds), Destiny Udogie (d, Tottenham), Mario Gila (d, Lazio), Diego Coppola (d, Verona), Pietro Comuzzo (d, Fiorentina), Hans Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Lorenzo Lucca (a, Udinese), Luka Modrić (c, svincolato).