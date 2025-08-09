+++ AMICHEVOLE LEEDS-MILAN, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amichevole Leeds-Milan 0-1, rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Gimenez | LIVE News
Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda) dove tra poco, alle 16:00 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Leeds-Milan. Si tratta della penultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i 'Whites' di Daniel Farke, per non perdervi neanche un'azione in diretta!
Finisce il primo tempo tra Leed e Milan. Rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Santiago Gimenez
OCCASIONE LEEDS! Pirroe ci prova con il mancino, Terracciano para, ma la palla rimane lì. Bravo poi a mandarla in calcio d’angolo.
OCCASIONE LEEDS! Il solito Gnonto crea pericolo e prova a lanciare in profondità il compagno, ma Terracciano è attento.
OCCASIONE MILAN! Chukwueze recupera palla e serve Musah, che arriva sul fondo e mette il pallone in mezzo. La difesa del Leeds respinge e concede calcio d’angolo.
Bell’imbucata d’esterno di Gudmundsson che supera Magni e Musah, servendo Gnonto. Ci mette una pezza Gabbia.
Jashari, con grinta, conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria. Batte Chukwueze con il mancino, ma la difesa del Leeds allontana il pallone in rimessa laterale
Bell’azione del Milan: Okafor entra in area e imbuca per Chukwueze, velo di Estupinan e palla messa in mezzo, dove il solito Gimenez insacca.
Bella imbucata di Jashari per Okafor, pallone leggermente lungo
Magni dribbla due avversari e conquista un calcio di punizione nella propria metà campo. Applausi di Allegri per il giovane terzino.
Combinazione tra Okafor ed Estupinan, che prova il tiro in porta da posizione defilata. Conclusione fuori dallo specchio e rimessa dal fondo.
Okafor conquista un calcio di punizione nella propria metà campo e spezza il possesso del Leeds
Chukwueze imbuca in profondità per Okafor, che salta Rodon due volte, ma il suo tiro di sinistro finisce sul fondo.
Ancora il Leeds in ripartenza con Gnonto, che trova al limite Stach: tiro potente e palla sulla traversa!
Sala imbuca per Gimenez in area, ma il messicano scivola e calcia addosso a sé stesso. Occasione sprecata!
Lanciato in profondità, Gnonto supera in velocità Magni e prova lo scavetto su Terracciano, che però non si fa beffare.
Il primo calcio d'angolo è del Milan, conquistato grazie a un traversone deviato da Estupiñán. Chukwueze batte dalla bandierina con un cross a uscire, ma la difesa del Leeds respinge bene.
Squadre sul terreno di gioco! Il Milan scende in campo con la prima maglia, mentre il Leeds indossa la seconda divisa bianca.
Iniza Leed-Milan! Primo possesso per gli inglesi
Ecco le formazioni ufficiali di Leeds-Milan. Queste le scelte dei due allenatori, Farke e Allegri.
LEEDS (4-3-3): Perri, Gudmusson, Struijk, Schmidt, Rodon, Stach, Ampadu, Tanaka, Gnonto, James, Piroe. All.Farke
A disposizione: Cairns, Darlow, Byram, Bijol, Longstaff, Gruev, Aaronson, Nmecha, Harrison, Gray, Ramazani, Chadwick
MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Estupinan, Pavlovic, Gabbia, Magni; Jashari, Ricci, Sala; Okafor, Gimenez, Chukwueze. All. Allegri.
A disposizione: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani.
