Champions League – Borussia Dortmund-Milan: la diretta della partita | LIVE NEWS

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche di Borussia Dortmund-Milan e di Pulisic, ex che torna in Germania per segnare

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Signal Iduna Park' di Dortmund dove stasera, alle ore 21:00, andrà in scena Borussia Dortmund-Milan, valevole per la seconda gara dei gironi della Champions League 2023-2024. I rossoneri ripartono dopo il pareggio contro il Newcastle. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Stefano Pioli.