Calciomercato Milan – Benkhedim talento nel mirino (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – L’ultimo nome accostato ai rossoneri è Bilal Benkhedim. L’indiscrezione arriva dai colleghi di RMC Sport. Sul giocatore c’è la concorrenza di due club, ma prima vediamo di che tipo di calciatore parliamo.

Benkhedim è un trequartista classe 2001, lo scorso aprile ha compiuto 19 anni. È di proprietà del Saint-Etienne, con il quale in questa stagione (ormai conclusa in Ligue 1) ha collezionato 6 presenze tra tutte le competizioni, e segnato anche 1 gol in Coppa di Francia. Alti 175 cm, piede preferito: destro.

Si tratta soltanto di indiscrezioni, al momento, vedremo se il Milan passerà o meno all’offensiva. Anche se prima c’è da capire chi gestirà la parte sportiva del club la prossima stagione. Benkhedim ha molti estimatori, tra cui Valencia e Nizza.

E a proposito di calciomercato, facciamo un breve resoconto delle ultime indiscrezioni riguardanti il nostro Milan >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓