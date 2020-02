Zorc (d.s. Borussia Dortmund): “Ecco come abbiamo preso Haaland”

CALCIOMERCATO – Micheal Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato della trattativa che ha portato Erling Braut Haaland in Germania. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della ‘Bild’: “Ero con lui al telefono anche alle 4 di pomeriggio della vigilia di Natale e abbiamo lavorato anche a Natale. E’ stata una delle trattative più difficili. Non è un segreto il fatto che anche altri club molto importanti abbiano fatto grandi sforzi per riuscire a prenderlo. Noi però gli abbiamo offerto la soluzione migliore per il suo percorso di crescita”. Intanto Giacomo Bonaventura potrebbe salutare il Milan a giugno, continua a leggere >>>

