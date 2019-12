V. D’Amico: “Ibrahimovic non è altro che un palliativo”

ULTIME MILAN – È ufficiale il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il campione svedese torna in rossonero dopo sette anni e mezzo. Tutti contenti, o quasi. C’è anche chi non è favorevole al ritorno di Ibra. Come per esempio Vincenzo D’Amico, ex calciatore e oggi opinionista in televisione. Ecco le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Su Ibrahimovic: “Non gioca da fine ottobre. A quell’età se ti fermi un attimo è un problema. Va verificata la condizione fisica. Il Milan ha problemi, è innegabile. Ha bisogno di entusiasmo e con Ibra forse può tornare entusiasmo anche tra i tifosi. Serve ancora molto per tornare in alto. Per ora è un palliativo”.

Sul Milan: “È uno sputtanamento di Piatek e della campagna acquisti. Il polacco è stato pagato molto, ma non ha risolto i problemi. Lo avrei comunque preso Piatek, ma ora non sta andando. Però non sono acquisti che non hanno portato niente di nuovo”.

