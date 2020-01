CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, oltre ad essere al lavoro per rinforzare la prima squadra, pensa anche al futuro. E’ ufficiale infatti l’acquisto del giovane Jordan Amore, attaccante classe 2003 proveniente dal Piacenza. A proposito di attaccanti, Krzysztof Piatek può lasciare il Milan in questa finestra du mercato: per le ultime sul polacco, continua a leggere >>>

