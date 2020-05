Serie A – Pochi soldi e tanti scambi in vista del prossimo calciomercato

ULTIME NEWS – Nell’edizione odierna del Corriere della Sera, c’è un articolo in cui si parla della prossima sessione di calciomercato.

I colleghi del quotidiano scrivono che sarà una sessione allungata, ma che effettivamente solo dall’1 settembre potranno essere ufficializzate le trattative concluse. Il giornale definisce la sessione che arriverà come ‘la sessione del baratto’. Sicuramente non gireranno molti soldi, e sicuramente ci saranno più scambi e prestiti, magari non solo annuali come quasi sempre avviene. Ovviamente questo non riguarderà solo l’Italia, ma anche le altre Leghe europee. La Serie A e tutti i maggiori campionato, dovranno fare di necessità virtù perché il Coronavirus non ha risparmiato nessuno.

Intanto la Lega sta studiando un piano B per concludere la Serie A e ridurre al minimo il rischio di diffusione del Coronavirus. Se vuoi conoscere le ultime news al riguardo, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓