Saelemaekers: “Trasferirmi qui a titolo definitivo? Io penso al campo”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sulla formula del suo trasferimento al Milan e se rimarrà in rossonero anche nella stagione 2020-2021, Saelemaekers ha evidenziato: “Non lo so, non mi riguarda direttamente. Riguarda il club, non voglio neanche saperlo. A me interessa solo il campo e allenarmi al massimo”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

