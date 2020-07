Verona-Inter, Pessina osservato speciale… di Rangnick!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Pessina giocherà titolare questa sera in Verona-Inter, sarà osservato speciale di Ralf Rangnick. Perché? Il Milan ha un diritto di re-compra sul giocatore, oltre che una percentuale sulla futura rivendita.

A tal proposito Gianluca Di Marzio a Sky Sport, prima di Verona-Inter, ha riferito: “È da capire se Pessina è un giocatore che può far parte del Milan del futuro di Rangnick, se sta sta crescendo per diventare un calciatore che il Milan può ricomprare”.

Per chi non lo conoscesse, Pessina è un centrocampista classe 1997: alto 187 cm, piede preferito sinistro. Il calciatore è di proprietà dell’Atalanta, ed è attualmente in prestito all’Hellas Verona di Juric dove sta fornendo buone prestazioni: 27 presenze e 5 gol in questa stagione.

