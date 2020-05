Calciomercato Milan – Maldini punta il talento tedesco Samardzic

CALCIOMERCATO MILAN – L’ultimo nome accostato ai rossoneri è Lazar Samardzic. Addirittura sarebbe stato motivo di un viaggio da Milano alla Germania per Paolo Maldini. A riferirlo sono i colleghi di calciomercato.com, secondo i quali il Direttore Tecnico del Milan a gennaio scorso era andato nella capitale tedesca per chiedere informazioni sul giovane talento.

Samardzic è un classe 2002, lo scorso febbraio ha compiuto 18 anni, di proprietà dell’Hertha Berlino. Proprio in questa stagione ha fatto il suo esordio in Bundesliga, una sola presenza sin qui. Per il resto ha collezionato, con riferimento a questa stagione, 22 presenze con 16 gol e 10 assist all’attivo. Ruolo trequartista, ma può adattarsi da centrocampista centrale, mezz’ala o ala sinistra. Alto 185 cm, piede preferito: sinistro.

Resta il fatto che al momento Samardzic non vuole lasciare la Bundesliga. Stessa risposta data anche alle altre pretendeti, tra le quali Barcellona e un sondaggio da un top club della Premier League. Vedremo nel corso di questa estate se ci sarà o meno un tentativo, anche se il futuro di Paolo Maldini con il Milan non sembra poi essere così saldo. E a proposito di calciomercato, facciamo un breve resoconto delle ultime indiscrezioni riguardanti il nostro Milan >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓