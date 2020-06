Calciomercato Milan – Via Calabria: due terzini destri nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Novità sulla fascia destra per il Milan, i cui terzini attualmente in rosa non bastano. Oggi si è discusso del futuro di Davide Calabria, che pare sempre più lontano dal club rossonero. Secondo il collega Nicolò Schira, continua il pressing del Bologna di Mihajlovic.

Il Milan prepara due alternative per la fascia destra, non basta ovviamente Kalulu arrivato dal Lione. I rossoneri puntano due esterni: Dumfries e Emerson. Quest’ultimo nome è tornato nuovamente in auge. “Aparecido Leite de Souza Junior”, meglio conosciuto come Emerson.

Terzino destro brasiliano, classe 1999, Emerson gioca nel Betis Siviglia, ma è in prestito fino al 2021 dal Barcellona. Il problema principale è la valutazione che, secondo i colleghi spagnoli di ‘Sport‘ (indiscrezione di qualche settimana fa) il Barcellona: 25-30 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giovane difensore, anche se le sue qualità sono parecchio importanti. Il Betis sarebbe disposto a pagare tale cifra per riscattarlo.

