Calciomercato Milan – Plizzari verso la Reggina? Parla il ds Taibi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità sul futuro di Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 ha un contratto fino al 2023 con il Milan, e al termine di questa stagione tornerà in rossonero. Chissà che non possa avere spazio come vice-Donnarumma, o addirittura al posto di Gigio in caso di una clamorosa cessione (ad oggi improbabile visto che si parla di rinnovo).

Insomma, Plizzari è un patrimonio del Milan, e in quanto tale va preservato. Un’altra stagione in prestito non è da escludere, ovviamente. Vedremo da qui ad agosto cosa accadrà. Nuovi aggiornamenti danno Plizzari in trattative per un nuovo prestito, dunque lontano dai rossoneri. La Reggina è interessata. Queste le parole del direttore sportivo Taibi: “Dobbiamo intervenire su tutti i reparti, compreso il portiere. Carnesecchi non lo prendo più, con il Milan stiamo parlando per Plizzari. Vogliamo essere una squadra scomoda con giovani importanti e gente che conosce la B. Cercheremo di rompere le scatole a tutti. Noi cercheremo di essere la sorpresa”.

TUTTE LE NEWS SU SASSUOLO-MILAN >>>