Calciomercato Milan – Piace Gonzalez: la posizione dello Stoccarda

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nicolas Gonzalez piace al Milan. Ma chi è? Dove gioca? Ruolo? Conosciamolo meglio.

Parliamo di un attaccante classe 1998, argentino, che attualmente gioca nello Stoccarda. Pagato 8,5 milioni due anni fa dal Boca Juniors, con il club di argentino che riceverà il 12% della futura rivendita. Oggi Nicolas Gonzalez viene valutato circa 20 milioni di euro dallo Stoccarda.

Dell’attaccante argentino hanno parlato, ai microfoni del portale Sport1.de, allenatore e direttore sportivo dello Stoccarda. Queste le parole del mister, Pellegrino Matarazzo: “Rimarrà con noi, non mi interessano le altre voci. È un calciatore importante”.

Non proprio d’accordo circa l’incedibilità di Gonzalez è il d.s. Sven Mislintat: “Non ho ricevuto offerte concrete, ma di certo Nico fa gola a molti. Vorremmo tenerlo, ma se arrivasse un’offerta importante non saremo in grado di rifiutare“. Le squadre interessate sono Milan e Borussia Dortmund.

I numeri di Nicolas Gonzalez in questa stagione tra Bundesliga 2 e Coppa di Germania, sono i seguenti: 29 presenze, 15 gol e 4 assist. Abbiamo già detto che si tratta di un classe 1998, ha compiuto 22 anni lo scorso 6 aprile. Aggiungiamo altri dati sulle sue caratteristiche fisiche: alto 180 cm., piede sinistro. Con lo Stoccarda ha ancora un contratto fino al giugno 2023.

Servirà un’offerta importante per strapparlo ai tedeschi. Molto sinceramente crediamo sia ancora prematuro per venire a giocare nel Milan, e sarà anche difficile che i rossoneri possano avanzare un’offerta onerosa per acquistarlo. Le priorità, e gli obiettivi in attacco, sono altri.

