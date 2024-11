Calciomercato Milan – Chi è Larsson dell’Eintracht: ruolo e dati

Chi è Hugo Larsson?

Hugo Emanuel Larsson è nato il 27 Giugno 2004 a Svarte, area urbana situata nel comune di Ystad, nella Svezia meridionale. Egli è cresciuto nel settore giovanile del Malmö, con il quale ha esordito in prima squadra il 20 Febbraio 2022 contro il GAIS, in occasione di un match di Coppa di Svezia 2022, vinta proprio dal Malmö. L'11 Aprile esordisce anche in Allsvenskan (Serie A svedese) contro l'Elfsborg. Nella sua prima stagione ha giocato 32 partite ed il 6 Novembre, ultima giornata di campionato, ha segnato il suo primo gol in carriera contro il Degerfors. Col Malmö, Larsson ha giocato i preliminari di Champions League per poi esordire in Europa League. Nel corso dell'Allsvenskan 2023 ha giocato 12 partite, segnato 2 gol e fornito 1 assist. Il 1° Luglio dello stesso anno è stato ufficializzato il suo passaggio, per circa 9 milioni di euro, all'Eintracht Francoforte, con il quale ha esordito il 13 Agosto in Coppa di Germania contro il Lokomotiv Lipsia.