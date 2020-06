Calciomercato Milan – Jovic prima scelta per l’attacco, ma c’è un ostacolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb’ Luka Jovic sarebbe la prima scelta del Milan per l’attacco. L’addio ormai scontato di Zlatan Ibrahimovic costringe i rossoneri a guardarsi intorno per cercare un suo sostituto. Il serbo, trasferitosi al Real Madrid per ben 60 milioni, ha deluso ampiamente le aspettative ed è molto probabile che possa salutare i ‘Blancos’ a fine stagione.

L’intenzione del Milan è chiara, ma c’è un ostacolo non di poco conto da aggirare. Jovic guadagna 5 milioni di euro netti più bonus. Uno stipendio fuori portata se si considera il tetto salariale di 2,5 milioni che Ivan Gazidis vorrebbe introdurre. La formula d’acquisto invece è chiara: prestito oneroso biennale con riscatto a 30-35 milioni, per un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 45 milioni.

