Calciomercato Milan – Il Lipsia non riscatterà Schick

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Patrik Schick è stato un obiettivo dei rossoneri, prima che l’arrivo di Ralf Rangnick sfumasse. Ora l’interesse si è decisamente affievolito, anche perché si tratta di un calciatore spesso discontinuo, compassato nell’atteggiamento in campo, decisivo a giorni alterni: alla André Silva, per intenderci.

Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono che Schick non sarà riscattato dal RB Lipsia, dove è attualmente in prestito. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, il Lipsia di Julian Nagelsmann, non vuole riscattare Schick il quale potrebbe tornare presto alla Roma.

Il Milan si farà avanti per avere il calciatore? Sinceramente noi crediamo che le strade, qualora mai fossero state vicine, si siano separate definitivamente già da tempo. I rossoneri hanno altri pensieri per l’attacco, o comunque altri profili diversi per caratteristiche.

CHIESA AL MILAN, L’ULTIMA INDISCREZIONE >>>

TUTTO SUI PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE DEL MILAN >>>