Calciomercato Milan – Donnarumma-Jovic: le strategie dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Novità da Sky Sport sul futuro del Milan, in particolare sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma e l’obiettivo in attacco Luka Jovic. Queste le parole del collega Luca Marchetti:

“Donnarumma vuole rimanere al Milan, e il Milan vuole trattenere Donnarumma. Bisogna trovare la formula migliore per continuare questo matrimonio: clausola, un anno di contratto in più o tutta la vita”.

“Jovic non piace solo al Milan, ma piace a Rangnick e ha giocato con Rebic. Però il Real non lo vuole mandare via in prestito e ad oggi chiede 50 – 60 milioni per venderlo. Vedremo più avanti le richieste caleranno”.

