Calciomercato Milan – Dalla Francia: occhi su un giovane del Marsiglia

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver ormai chiuso l’acquisto di Pierre Kalulu, il Milan continua a monitorare diversi giovani in giro per l’Europa. Il progetto di Ivan Gazidis è chiaro e prevede una massiccia linea verde per il prossimo anno. In questo senso, secondo quanto riferisce ‘La Provence’, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Ugo Bertelli, centrocampista classe 2003 del Marsiglia. Il francese è una mezzala di grande qualità, motivo per cui l’allenatore Villas Boas lo ha già promosso in prima squadra. C’è la concorrenza di alcuni club inglesi, ma il Milan ha iniziato ad allacciare i primi contatti.

