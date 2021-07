Calciomercato Milan – Chi è Kolo Muani: ruolo, stipendio e skills (Video)

Il Milan è interessato a Kolo Muani, attaccante del Nantes. Conosciamo meglio il classe 1998 seguito da Maldini e Massara

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha scritto questa mattina dell'interesse del Milan per Kolo Muani. Maldini e Massara cercano una punta giovane da far crescere sotto l'ala di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud. Nell'attesa di capire se le lusinghe del Milan per Kolo Muani andranno a buon fine, conosciamolo un po' meglio nelle prossime righe.

CHI È KOLO MUANI

Kolo Muani è nato a Bondy (Francia) il 5 dicembre 1998. E' la punta centrale del Nantes. Può giocare anche come ala destra, in modo da poter sfruttare la sua velocità.

CARRIERA

Kolo Muani è cresciuto nel settore giovanile del Nantes, dove ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2018 nell'incontro perso 3-0 contro il Saint Etienne. Nell'estate 2019 c'è stato un trasferimento in prestito di Boulogne, dove ha fatto vedere le sue qualità. Successivamente è tornato nuovamente al Nantes.

RUOLO

Come abbiamo detto Kolo Muani è una punta centrale, ma può giocare anche come ala destra. La sua caratteristica principale è la velocità, ma deve migliorare senza dubbio sotto porta, essendo un centravanti. Il suo piede preferito è il destro.

DATI E STATISTICHE

Nell'ultima stagione in Ligue 1 Kolo Muani ha totalizzato 37 presenze e siglato 9 gol e 8 assist. In Coppa Di Francia, invece, 1 presenza e 0 gol. In totale nella scorsa stagione è sceso in campo 41 volte, segnando 10 gol, totalizzando 9 assist e collezionando 4cartellini gialli. Con il Boulogne ha totalizzato 14 presenze e segnato 3gol.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Kolo Mauani ha un contratto in scadenza con il Nantes nel giugno 2022. La valutazione attuale è di 9 milioni di euro (fonte transfermarkt), ma è chiaro che il club francese rischia di perderlo seriamente a parametro zero il prossimo anno. Per questo motivo il Milan potrebbe portarselo a casa a titolo definitivo con una cifra sicuramente inferiore. Staremo a vedere. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.