Calciomercato Milan – Araujo seguito dagli scout rossoneri: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Nuovo interesse per il Milan, si tratta del gioiellino dell’Under 19 del Benfica Tomas Araujo. L’indiscrezione arriva dai colleghi di calciomercato.com: “Gli scout rossoneri lo hanno seguito a più riprese nel corso della stagione e le relazioni arrivate a Casa Milan sono positive”.

Araujo è un classe 2002, difensore centrale. Lo scorso 16 maggio ha compiuto 18 anni. Non ha ancora esordito con la prima squadra del Benfica. Ha giocato questa stagione 2 partite in UEFA Youth League.

È nel giro delle giovanili del Portogallo: dall’Under-15 all’under-19 per un totale di 38 presenze (dati Transfermarkt). Alto 187 cm, piede destro. Il Milan in rosa ha già Matteo Gabbia come difensore centrale giovanissimo del futuro, pescare in altri campionati potrebbe essere uno spreco di risorse economiche, come purtroppo è capitato nel corso degli ultimi anni.

Se Araujo verrà acquistato a zero, potrebbe essere un buon investimento. Ma difficilmente il club portoghese lo lascerà partire con facilità. Attualmente il difensore ha un contratto fino al giugno 2021. Nelle scorse settimane ai rossoneri è stato accostato con insistenza un altro giovane centrale, Kristoffer Ajer del Celtic. Vedremo quali saranno le idee di Ralf Rangnick per la difesa rossonera del futuro.

