Vlahovic, il ct della Serbia: “Guiderà la nazionale per i prossimi dieci anni”

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue con molto interesse Dusan Vlahovic. Il ct della Serbia ne parla così

Il Milan è molto interessato a Dusan Vlahovic. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la valutazione del serbo è di circa 40 milioni di euro . Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, non vuole perdere il suo centravanti, ma il serbo è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023. Maldini e Massara, dunque, stanno valutando questa oppurtunità: Vlahovic sarebbe un talento perfetto da valorizzare sotto l'ala di Zlatan Ibrahimovic

A proposito di Vlahovic, riportiamo le parole di Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia. Il ct, nell'intervista al portale Informers.re, ha esaltato l'attaccante della Viola: "Ha una bella carriera davanti e quello che ha dimostrato in questi anni è un ottimo punto di partenza. Deve solo allenarsi e fare gol, non leggere notizie e stare su Instagram. E’ estremamente talentuoso e per me è molto importante che stia diventando l’attaccante che guiderà la Serbia per i prossimi dieci anni". Non solo Vlahovic, il Milan pensa ad altri due colpi in caso di qualificazione alla prossima Champions.