Vicenza-Milan, occasione per parlare di Tommaso Mancini

Domani, allo stadio Menti, il Milan affronterà il Vicenza in amichevole: occasione anche per parlare di Tommaso Mancini, vicino ai rossoneri

Domani, allo stadio Menti, il Milan affronterà il Vicenza in amichevole: sarà anche l'occasione per parlare di Tommaso Mancini, sempre più vicino ai rossoneri in questa sessione di calciomercato. Il club di via Aldo Rossi ha anticipato la concorrenza di club importanti come Juventus, Benfica e Siviglia per la punta classe 2004. Lo riporta il Corriere dello Sport.