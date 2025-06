Venerato: “Milan interessato a Chiesa, telefonata con l’entourage”

Ciro Venerato, intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva, ha parlato così del futuro di Federico Chiesa, attaccante del Liverpool che starebbe spingendo per tornare a giocare in Italia. Ecco le sue parole, come riportato da tuttonapoli.net: "Il Milan si sta interessando a Federico Chiesa! Telefonata al suo entourage e colloquio anche con il Liverpool attraverso intermediario. Va rimosso il veto del Liverpool, che vuole dare il calciatore al Milan in prestito con obbligo di riscatto, e non in prestito con diritto.