Ufficiale, Milinkovic-Savic è un nuovo calciatore dell’Al Hilal

"Anime che fioriscono sull'”Oro”". Il club gli ha dato un benvenuto con un bellissimo video in cui si vedono le foto dell'ex biancoleste da bambino e il suo viaggio nel mondo del calcio. Un bel racconto per un calciatore che si imbarca in una sfida del tutto nuova e che stanno facendo molti altri suoi colleghi. Il centrocampista serbo lascia l'Italia e l'Europa senza poter giocare in Champions League e nonostante i molti possibili interessamenti delle squadre italiane, compreso il Milan. Ecco le prime foto di Milinkovic-Savic.