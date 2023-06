Ufficiale, Havertz passa dal Chelsea all’Arsenal | NEWS

"Il 24enne è stato un giocatore chiave sia a livello di club che a livello internazionale nelle ultime stagioni e ha già collezionato 35 presenze con la nazionale tedesca, segnando 13 volte e rappresentando il suo paese in due tornei importanti. Le parole di Havertz: "È molto emozionante per me entrare in questo club fantastico e far parte della famiglia dell'Arsenal. Questo club ha una storia così importante e spero che potremo raggiungere molti traguardi. La mentalità della squadra dell'Arsenal è molto alta e si sente. Questo è uno dei motivi per cui è stato così difficile giocare contro l'Arsenal di recente..."". LEGGI ANCHE: Calciomercato – Icardi vuole il Milan? Ecco l’indizio social