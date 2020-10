UFFICIALE – Calciomercato, Kean al PSG: il messaggio dell’attaccante

ULTIME NOTIZIE MERCATO NEWS – Colpo a sorpresa del PSG in attacco: è Moise Kean, che arriva in prestito secco dall’Everton di Ancelotti. Niente ritorno in Serie A per l’attaccante italiano, nelle settimane scorse accostato al Milan e soprattutto alla Juventus.

Il commento di Kean al sito del club: “Sono particolarmente fiero e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. E’ uno dei migliori club al mondo, come ha dimostrato con la partecipazione all’ultima finale di Champions League. Sono lieto di unirmi a un club così ambizioso e la cui reputazione è molto importante nel mio paese. Non vedo l’ora di crescere accanto ad alcuni dei migliori giocatori al mondo“.​

