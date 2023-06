Ufficiale, Asensio lascia il Real Madrid: ecco il comunicato

(fonte: realmadrid.com) - Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Marco Asensio, giocatore che ha difeso il nostro simbolo e la nostra maglia per sette stagioni. È arrivato al Real Madrid a soli 20 anni ed è riuscito ad entrare nella storia del nostro club, come parte di un team che ha fatto parte di una delle nostre epoche di maggior successo. Marco Asensio ha vinto 17 titoli al Real Madrid: 3 Coppe Europee, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 3 Leghe, 1 Coppa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. I madridisti non dimenticheranno mai il suo percorso e il suo comportamento esemplare durante tutto questo tempo. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa, e augura buona fortuna a lui e a tutta la sua famiglia in questa sua nuova tappa. LEGGI ANCHE: Milan, interesse per Gundogan? Ecco lo stipendio del centrocampista