Tottenham, Conte guarda in Italia: occhi su Malinovskyi

La prossima avversaria di Champions del Milan guarda in Italia: il Tottenham con Conte sarebbe interessato a Malinovskyi

Il Tottenham è una squadra solida ricca di talento specialmente in attacco dove può contare su parecchi calciatori. Il Milan dovrà affrontare gli Spurs nel prossimo turno di Champions League.

Una rivale difficile ma non impossibile, con la quale i rossoneri possono giocarsela. Occhio però a considerare le due rose pronte e complete: si perché di mezzo ci sono i Mondiali e una sessione di calciomercato che potrebbe essere molto importante. Infatti Antonio Conte è un allenatore che vuole sempre qualcosa in più per migliorare e portare a casa i risultati.