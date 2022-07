Tavolieri su De Ketelaere: “Ecco cosa serve perché vada al Milan”

Sasha Tavolieri, giornalista esperto di calcio belga, ha parlato dell'interesse del Milan per Charles De Ketelaere del Club Brugge

Sacha Tavolieri, giornalista esperto di calcio belga, ha parlato dell'interesse del Milan per Charles De Ketelaere del Club Brugge. Queste le sue parole alla CMIT TV su Twitch: "Possiamo dire che con 25 milioni di euro, i bonus, una percentuale sulla rivendita, il pressing del calciatore De Ketelaere va al Milan". Un po' di sarcasmo, dunque, per sottolineare la difficoltà nella trattativa con il Bruges.